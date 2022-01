Un State of Play dédié à Gran Turismo 7 ce mercredi

Il reste qu’un peu plus d’un mois avant que ne débarque Gran Turismo 7. Et il faut bien avouer qu’on n’en sait pas grand chose. Sony va y remédier avec un State of Play.

Ce mercredi 2 février à 23h heure française, Sony va diffuser un nouveau State of Play qui sera focalisé sur Gran Turismo 7. Ce livestream durera plus de 30 minutes et on pourra découvrir de nouvelles vidéos de gameplay et probablement tout plein d’informations sur le nouvel opus de la saga de Polyphony Digital.

Rendez-vous donc ce mercredi à 23h. On vous ajoutera le player vidéo prochainement.