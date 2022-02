Corsair annonce ses SSD compatibles avec la PS5

Vous le savez sans doute. La PS5 permet d’ajouter un SSD interne pour étendre les capacités de stockage. Toutefois, il faut opter pour des SSD de dernière génération ultra-rapides. Corsair propose ainsi sa gamme SSD MP600 Pro LPX.

Sous ce nom barbare se cache donc un SSD PCIe 4.0 Gen4 permettant d’atteindre les 7100 Mo/s soit bien au-delà de ce qui est requis par la PlayStation 5. Proposé à différentes tailles (500Go à 4 To), ces SSD peuvent ainsi étendre les capacités de stockage tout en permettant de jouer aux jeux PS5 directement sans devoir transvaser sur le SSD d’origine de la console. Conçu pour la PS5, ces modèles de Corsair intègrent un dissipateur de chaleur compact en aluminium pour maintenir une température plus basse même avec les jeux les plus gourmands. Pour une bonne durée de vie, Corsair a opté pour la technologie 3D TLC NAND à haute densité et au cache SLC NAND dynamique.

A l’instar de tous les autres SSD compatibles PS5, son installation est simple. Il suffit de retirer le couvercle, dévisser la trappe dédiée pour y accéder et y insérer le SSD.

Ces SSD fonctionnent également avec les PC dont les cartes mères permettent le PCIe 4.0 avec des ports M.2.

Les SSD MP600 Pro LPX sont disponibles dès à présent en version 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To pour des prix respectivement de 115€, 190€, 380€ et 880€. Un conseil, pour un rapport taille/prix acceptable je vous conseille le 1 To 😉