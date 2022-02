PlayStation Now – Les nouveaux arrivants de février 2022

Comme tous les mois, Sony annonce les jeux qui vont rejoindre son service PlayStation Now. Pour ce mois de février, on va dire que les nouveautés n’ont rien de foncièrement sexy.

Les abonnés PlayStation Now vont donc pouvoir jouer aux jeux suivants :

Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition : Disponible jusqu’au lundi 2 mai 2022.

Little Big Workshop

Through The Darkest of Times

Death Squared

Les jeux qui vont débarquer ce février 2022 ne risquent pas d’éclater vos rétines. Mis à part Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition qui pourrait ravir les fanatiques de la saga, les autres titres vont surtout combler la logithèque de PlayStation Now dans des genres moins représentés.

Ainsi Little Big Workshop vous fera incarner un chef d’entreprise gérant une fabrique de jouets. A vous de faire évoluer votre compagnie pour devenir un géant.

Through the Darkest of Time est un jeu de stratégie historique vous faisant gérer un petit groupe de résistants à Berlin en 1933.

Enfin Death Squared est un jeu de réflexion jouable à plusieurs.

7

Les jeux seront disponibles aujourd’hui dans les heures à venir.

Espérons que les prochains mois verront arriver des titres plus palpitants.