Xbox Game Pass – Les nouveaux arrivants de février 2022

Début de mois donc nouveaux titres à venir sur les Xbox/PC Game Pass de Microsoft. Pour ce mois de février, on a surtout droit à de l’indé.

Dès ce jeudi, Microsoft va commencer à déployer les titres suivants pour tous les abonnés Xbox Game Pass et/ou PC Game Pass. Les titres seront également jouables via le Xbox Cloud :

Contrast (Cloud, console) – 3 février

(Cloud, console) – 3 février Dreamscaper (Cloud, console, PC) – 3 février

(Cloud, console, PC) – 3 février Telling Lies (Cloud, console, PC) – 3 février

(Cloud, console, PC) – 3 février Besiege (Cloud, console, PC) – 10 février

(Cloud, console, PC) – 10 février CrossFire X (Console) – 10 février

(Console) – 10 février Edge of Eternity (Cloud, console, PC) – 10 février

(Cloud, console, PC) – 10 février Skul The Hero Slayer (Cloud, console, PC) – 10 février

(Cloud, console, PC) – 10 février The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, console, PC) – 10 février

(Cloud, console, PC) – 10 février Ark Ultimate Survivor Edition (Cloud, console, PC) – 14 février

(Cloud, console, PC) – 14 février Infernax (Cloud, console, PC) – 14 février

Et puisqu’il y a de nouveaux arrivants aux Xbox/PC Game Pass, il y a forcément des départs. Ainsi dès le 15 février, les titres suivants quittent le service :

Control (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Code Vein (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console, PC)

(Console, PC) The Medium (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Project Winter (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) The Falconeer (Cloud, Console, PC)

Autant dire que Microsoft a remplacé des titres AA et AAA par des indés. Cela plaira sans doute à certains et puis allez, c’est l’occasion de découvrir le travail de plus petites équipes.