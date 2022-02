Le retour de Pocky & Rocky sur PS4 et Switch pour

L’éditeur Taito possède dans son catalogue d’excellents classiques parfois oubliés comme Kiki Kaikai. Natsume avait produit une suite nommée Pocky & Rocky par la suite. Et c’est ce duo qu’on va (re)découvrir.

Pocky & Rocky était un shooter en vue aérienne qui n’est pas sans rappeler d’autres classiques comme Ikari Warriors, Commando ou encore Smash TV entre autres. On y incarnait Pocky, une prêtresse, et Rocky un raton laveur. Il fallait traverser divers niveaux et “tirer” sur un grand nombre d’ennemis.

Avec Pocky & Rocky Reshrined, Natsume Inc, sous licence Taito, ressort son classique sorti à l’époque sur SNES avec toutefois quelques nouveautés. Ainsi, cette nouvelle version permettra de choisir trois autres personnages inédits pour parcourir les niveaux :

Ame-no-Uzume : une déesse du pays de Kami et fondatrice des prêtresses. C’est elle qui a prêté ses pouvoirs à Pocky.

Ikazuchi : Un monstre surpuissant

Hotaru Gozen : un samurai au féminin

Chacun de ces nouveaux personnages auront des pouvoirs différents de Pocky et Rocky histoire de varier les plaisirs. Vous pouvez voir ce que cela donne sur la vidéo ci-dessous.

Pocky & Rocky Reshrined est prévu sur PS4/Pro et Switch au printemps 2022.