Un nouveau SSD PCIe Gen4 pour les PC chez Western Digital

Le marche des SSD explose avec des prix de plus en plus bas même si les disques durs traditionnels restent plus abordables. Western Digital sort un nouveau SSD pour qui voudrait gagner en vitesse sans se ruiner.

Dans le domaine des SSD, on a droit à plusieurs technologies et plus vitesses. Les SSD NVMe M.2 PCIe 3 sont généralement à des vitesses pouvant atteindre les 3500 Mo/s. A l’autre bout du spectre on retrouve les SSD NVMe M.2 PCIe4 pouvant dépassant les 7000 Mo/s utilisés notamment par la PS5 et les PC ayant des cartes mères compatibles mais au prix assez élevé.

Sans doute pour proposer une solution entre deux, Western Digital annonce son WD_Black SN770. Il s’agit d’un SSD NVMe M.2 PCIe 4 pouvant atteindre les 5150 Mo/s (sur les modèles 1 et 2 To) de quoi nettement accélérer le chargement du système, de vos programmes, vos fichiers et surtout vos jeux.

Les SSD WD_Black SN770 sont proposés en 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To pour des prix allant de 72€ à 435€.

Les SSD WD_Black SN770 sont d’ores et déjà disponibles sur le site de Western Digital ainsi que chez certains revendeurs.