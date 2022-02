Une dizaine de projets de jeux serviciels chez Sony d’ici mars 2026

Outre le fait que Sony Interactive Entertainment va continuer à acquérir des studios comme confirmé par son big boss Jim Ryan, l’éditeur/constructeur lâche une information qui pourrait être importante s’il n’était pas planqué en plein milieu d’une conférence financière.

Ainsi, Hiroki Totoki, CFO de Sony, a indiqué au cours de la conférence avoir plus de 10 jeux serviciels (game as a service) à lancer d’ici la fin de l’année fiscale se terminant fin mars 2026. L’acquisition de Bungie suit donc une logique stratégique puisque Sony indique vouloir profiter non seulement de la franchise Destiny mais surtout de l’expérience acquise par l’équipe sur les deux Destiny et des technologies de la maison pour développer ces “serviciels”.

Pour rappel, ce qu’on appelle game as a service ou serviciel correspond à des jeux dont la vie et le développement continuent au-delà de la période de sortie avec de nouveaux contenus plus ou moins réguliers étoffant son contenu. Ubisoft est par exemple devenu spécialiste du genre avec ses récents titres que ce soit The Division 1 et 2, Rainbow Six Siege, For Honor ou même le récent Rainbow Six Extraction. Ce type de projet est aussi parfois appelé free to play car le modèle économique est souvent basé sur des micro-transactions dans le jeu à l’instar d’un Fortnite, Warframe, etc.

Evidemment, nous avons pour le moment aucune idée des titres possibles originaux et inédits ou alors basés sur des franchises Sony. A titre personnel, je ne serais pas contre un jeu de type Destiny dans l’univers des Killzone et je suis sûr que je ne suis pas le seul :). Ou bien, que diriez-vous du retour de la saga SOCOM même si l’équipe de Zipper Interactive a malheureusement été fermé il y a 10 ans déjà ? Et pourquoi pas Syphon Filter – même si ce dernier a été semble-t-il été botté en touche par Sony alors que l’équipe de Bend Studio proposait un nouveau projet sur cette licence ? On peut aussi imaginer un Everybody’s Golf en serviciel ou même un Gran Turismo.

Bref les paris sont ouverts pour qui est capable de deviner les projets en préparation. Espérons toutefois que Sony ne délaisse pas les projets plus classiques basés sur des histoires. En tous les cas, dans les prochains mois, les fans de jeux à histoire vont être servis puisqu’on va avoir droit à Horizon Forbidden West – que je suis en train de tester – et à God of War Ragnarok. Pour sûr le prochain projet de Bungie fera certainement partie de cette dizaine de projets. Malheureusement, Bungie ne semble pas être prêt ou pressé à le montrer.