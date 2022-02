Sony et Guerrilla montrent une nouvelle vidéo pour Horizon Forbidden West

A deux semaines de la sortie du second volet des aventures d’Aloy, Sony et Guerrilla Games vous proposent d’admirer une nouvelle vidéo évoquant les activités annexes.

A l’instar du premier Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West proposera son lot d’activités annexes aux missions de la campagne. Ainsi, pendant son périple, Aloy pourra répondre à divers défis qui peuvent prendre la forme de fosses de combat dans les campements, de contrats de récupération, d’avant-postes et de camps de rebelles à combattre ou encore de défis mystérieux. Bref, on devrait avoir de quoi rester encore des heures durant dans cet univers unique.

Voici donc la vidéo ci-dessous pour vous donner une idée de ce qui vous attend. Etant actuellement que dans les prémices de l’aventure, je ne les ai pas encore découvert mais cela ne saura tarder 😉

Horizon Forbidden West sortira sur PS5 et PS4/Pro pour le 18 février 2022.