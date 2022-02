Nouvelles informations pour le shooter Tiny Tina’s Wonderlands

Le spin-off de Borderlands mettant en scène la déjantée Tiny Tina se profile à l’horizon. 2K et Gearbox Software dévoilent de nouvelles informations, images et vidéo.

Il ne reste plus trop longtemps à attendre pour les fans de l’univers Borderlands. Ils vont pouvoir replonger dans ce monde totalement fou en compagnie du personnage la plus folle aussi à savoir Tiny Tina.

Avant la sortie, 2K et Gearbox Software dévoilent ainsi les deux dernières classes qui seront disponibles dans Tiny Tina’s Wonderlands mais aussi d’un nouveau personnage et de divers environnements et d’ennemis.

Jusqu’à présent, Gearbox Software avait évoqué les classes Trucidopathe, Brr-Zerker, Défouromage et Frappaclysmique. Cette fois-ci, l’équipe dévoile les deux dernières classes dont vous pouvez avoir le détail ci-dessous :

Les Sème-la-mort sont des émissaires funestes qui sacrifient de la santé pour déchaîner des attaques de magie noire dévastatrices et devenir l’incarnation de la Faucheuse. Ils se servent de leur familier la demi-liche et de leurs compétences d’action sacrificielles pour supplicier leurs ennemis, parfois aux dépens de leur propre force vitale. Chaque sort lancé par les Sème-la-mort provoquera à son tour le lancement d’un sort unique par la demi-liche, et déclenchera des compétences d’élimination qui invoqueront des sbires infernaux.

Les Gardes Fongiques sont des experts de la nature invoquant des tornades et tirant des volées de flèches arcaniques dans les rangs ennemis. Ils sont accompagnés d'un familier : un champignon qui sécrète des toxines. Ils excellent avec les armes à feu et les familiers. Ils peuvent améliorer les capacités de leurs familiers et de leurs alliés tout en affaiblissant les ennemis et en ralentissant leur progression grâce à des tornades givrantes. Vitesse et distance sont leurs deux meilleurs atouts.

Le jeu va vous permettre de jouer deux classes. Pour débloquer la seconde, il faudra toutefois progresser dans l’aventure. Dès lors, à vous de vous créer le second personnage.

Tiny Tina’s Wonderlands sera disponible le 25 mars 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.