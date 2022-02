Destiny 2 – Un vidoc pour découvrir l’extension de la Reine Sorcière

La prochaine grande extension de Destiny 2 arrive dans deux semaines. Pour vous donner une petite idée de ce qui attend les gardiens du monde entier, Bungie dévoile une longue vidéo.

Cette vidéo est l’occasion pour l’équipe d’évoquer bien des aspects de cette nouvelle extension tant attendue qui avait été reporté en raison de la pandémie qui a obligé un travail à distance avec tous les aspects qui peuvent ralentir le développement.

Cette fois-ci, comme à chaque fois, le danger est encore plus grand et il va falloir affronter Savathûn qui a toujours été plus ou moins présente lors des précédents évènements. Evidemment, comme toute extension on va découvrir de nouveaux environnements qui ont un look principalement typé ruche avec le monde du trône. Au même moment devrait démarrer la nouvelle saison nommée la Saison des Réincarnés.

Outre une nouvelle campagne, cette extension offrira de nouveaux éléments comme un nouveau niveau de difficulté, légendaire avec plus de récompenses à la clé. Il y aura également le glaive, un nouveau type d’armes déjà évoqué lors d’un précédent trailer. L’équipe donne plus de détails sur ce point. De même, il y aura 8 nouvelles armes exotiques à récupérer. Un nouveau système de création d’armes sera en place qui permettra à tout joueur de créer l’arme avec les perks qu’il souhaite.

Avec la sortie de l’extension et la nouvelle saison, le système de doctrine abyssale sera entièrement revu pour les trois classes. Bungie prévoit de revoir les autres doctrines dans l’année probablement lors des futures saisons.

Je vous laisse découvrir la vidéo ci-dessous sous-titré en français.

Destiny 2 La Reine Sorcière sortira le 22 février 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia.