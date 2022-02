La souris gamer Pro X Superlight de Logitech en version rose

BLOC INFO Constructeur Logitech Type Souris ACHETEZ SUR AMAZON Version Rose Version noire Version blanche

Petit à petit les constructeurs comprennent qu’il en faut pour tous les goûts côté coloris. Entre les pro-gamers, les livestreamers et autres créateurs de contenu, un peu de fashion ne fait pas de mal pour se démarquer tout en conservant les performances.

Pour cette raison, Logitech propose sa célèbre souris gaming sans fil Pro X Superlight dans un nouveau coloris, le rose.

Cette version conserve évidemment tous les aspects du modèle d’origine noir. Ainsi, vous aurez toujours droit à la technologie sans fil Lightspeed 2,4 GHz du constructeur ainsi que le capteur Hero 25K à 25600 DPI pour une précision optimale.

Comme son nom l’indique, la Pro X Superlight a été conçu pour être la plus légère possible. Elle ne pèse ainsi que 63 grammes soit près de 25% plus légère que le modèle Pro Wireless standard. Pour une meilleure glisse et maniabilité, cette souris a des patins en PTFE.

Enfin, pour maximiser l’autonomie qui peut atteindre les 70 heures, la Pro X Superlight bénéficie d’un système de gestion intelligent de l’énergie.

La Logitech Pro X Superlight Rose est disponible dès aujourd’hui.

