Sony dévoile un agent IA spécialisé avec Gran Turismo Sophy

Sony avait teasé hier concernant une annonce de Sony IA impliquant Gran Turismo. Il s’agit donc d’un agent IA capable de piloter les bolides de Gran Turismo Sport et surtout de battre les meilleurs joueurs humains.

Nommé Gran Turismo Sophy, cet agent IA a été développé par Sony AI, Sony Interactive Entertainment et Polyphony Digital. Il a fallu à toutes les équipes un travail colossal et des heures et des heures de calcul afin de réussir à entraîner une intelligence artificielle capable de piloter les bolides dans Gran Turismo Sport dans un premier temps pour faire les meilleurs temps et ensuite pour battre des pilotes humains. Il a ainsi fallu aux équipes d’entraîner GT Sophy sur les points suivants :

Contrôle de la voiture de course : compréhension fine de la dynamique automobile, des trajectoires et des manœuvres de précision pour conquérir les circuits difficiles. Tactique de course : capacité à prendre des décisions au quart de tour pour s’adapter à l’évolution rapide des situations de course. GT Sophy™a démontré sa maîtrise de tactiques telles que les dépassements dans le sillage, les dépassements croisés et même certaines manœuvres défensives comme le blocage. Étiquette de course : pour devenir un modèle de fair-play, GT Sophy™ a dû se conformer à des règles de sportivité très raffinées mais floues, comme l’évitement des collisions par faute et le respect des trajectoires des adversaires.

La gageure d’un tel projet est de réussir à produire une IA capable de réagir en temps réel pendant les courses face à d’autres IA mais aussi à de véritables pilotes humains. Pour mettre en place et développer cet IA, il a fallu que l’infrastructure de SIE pour faire un maximum de simulations afin qu’elle apprenne à piloter sur les tracés, en fonction des voitures ainsi qu’en fonction des situations et des adversaires l’entourant.

Pour tester la technologie, Sony a organisé deux sessions à plusieurs mois d’écart où plusieurs versions de l’IA affrontaient 4 des meilleurs pilotes nippons de GT Sport. Et autant vous le dire de suite, l’IA a bluffé et progressé entre les deux sessions au point de battre les humains en se permettant de “créer” une nouvelle technique pour passer un virage sur un des circuits. Vous pouvez voir les vidéos des deux sessions ci-dessous pour apprécier le comportement de l’IA et comment cet agent a été capable d’apprendre et s’améliorer en quelques mois pour prendre la pole et battre les pilotes humains dans une course GT Sport.

Va-t-on devoir affronter ces IA là dans GT7? A priori pas dans l’immédiat. Polyphony Digital semble avoir prévu d’intégrer GT Sophy à Gran Turismo 7 dans une mise à jour après le lancement. Toutefois aucune date précise de cette mise à jour n’a été donné donc il va falloir patienter pour celles et ceux qui veulent affronter GT Sophy à défaut d’affronter d’autres joueurs humains.

A titre personnel, j’aimerais voir ce type de technologie appliqué à d’autres jeux de sport comme le tennis. Cela me rappelle une discussion que j’ai eu il y a déjà presque 30 ans sur la possibilité de créer un jeu de tennis en apprenant à la machine à “lire” les trajectoires, choisir le coup, l’effet, la trajectoire, le placement, etc. Bref, déjà à l’époque on évoquait le concept d’itérations pour que petit à petit, le joueur virtuel parvienne à atteindre un bon niveau. On avait également imaginé qu’il fallait placer un garde-fou pour que le joueur virtuel ne soit pas capable d’être précis à 100% sinon il sera tout simplement imbattable. Il faudrait donc une part d’aléatoire ou tout simplement un plafond au-dessus duquel le joueur virtuel ne peut aller. Pour comparaison, un Nadal ou un Federer ne sont pas capables d’exécuter les coups parfaitement 100% du temps n’est-ce pas? Sans doute que pour un futur GT, il faudrait tout de même limiter le niveau de l’IA pour que le jeu reste fun à tous les niveaux de pilotage sinon, la frustration des joueurs va être grande de devoir jouer la dernière place en permanence 😉 A voir également, et c’est sans doute ce qui va arriver, si la quantité de données que Polyphony Digital pourrait récolter sur la communauté GT Sport et GT7 ne pourrait pas servir à améliorer encore plus GT Sophy.

Pour sûr, j’adorerais pouvoir concourir face à ces IA pour voir ce que cela donne 😉

Pour rappel, le prochain Gran Turismo 7 arrive le 4 mars prochain sur PS5 et PS4/Pro. On va voir si les pilotes gérées par les consoles seront meilleurs que dans des précédentes éditions. Pour sûr, on n’aura pas des agents IA GT Sophy… tout du moins au lancement.