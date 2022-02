Square Enix nous ressort Chrono Cross dans une version remasterisée

Les anciens se souviennent sans doute de Chrono Trigger sur SNES sorti en 1995 puis de Chrono Cross – qui n’est pas une suite mais une histoire parallèle – sorti sur PSone en 1999. C’est donc un remaster qu’on va découvrir pour ce dernier.

Square Enix annonce ainsi pour le mois d’avril prochain la sortie de Chrono Cross The Radical Dreamers Edition (NDLR : je me demande pourquoi les éditeurs aiment les titres à rallonge). Prévu sur PS4, Xbox One, Switch et PC, ce remaster reprend évidemment tous les éléments du titre originel en y apportant diverses améliorations :

Des modèles 3D convertis en haute définition

Des illustrations de personnage améliorées par Nobuteru Yuuki

Des musiques retravaillées par Yasunori Mitsuda

La possibilité de désactiver les combats aléatoires

Une option de filtre pour les décors

L’amélioration des fonctions de combat pour rendre les affrontements plus faciles

Un mode de combat automatique

Une localisation en français, italien, allemand et espagnol

Le choix entre une imitation pixel ou une version HD de la police d’écriture

L’ajout de Radical Dreamers, qui n’est jamais sorti en occident

La possibilité de choisir entre jouer au jeu dans sa version originale ou avec les graphismes améliorés

Pour rappel, Chrono Cross vous fera suivre les péripéties d’un certain Serge qui se retrouve dans un autre monde et découvrira le lien qui le lie au futur de la planète. Ce JRPG dans la plus pure tradition va vous permettre de monter votre équipes avec plus de 40 personnages recrutables.

Cette édition – comme son nom le laisse supposer – va intégrer Radical Dreamers Le Trésor Interdit un jeu sorti en 1996 pour l’extension Satellaview de la Super Famicom. Autant dire que cela devrait ravir les curieux et les collectionneurs qui n’avaient pas pu voir ce titre à l’époque.

Chrono Cross The Radical Dreamers Edition sera disponible le 7 avril 2022 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.