Après Wii Sports, Nintendo remet ça avec Nintendo Switch Sports

Le succès de la Wii doit grandement au titre fourni avec la console à l’époque à savoir Wii Sports. Nintendo tente de réitérer cela avec un titre similaire sur Switch.

Nommé Nintendo Switch Sports, ce jeu va compiler diverses épreuves sportives en utilisant les manettes Joy-Con. En tout, vous pourrez vous lancer des compétitions à plusieurs sur six disciplines :

Le football

Le tennis

Le volleyball

Le bowling

Le chambara

Le badminton

Une septième discipline sera ajoutée à l’automne via une mise à jour. Il s’agit du golf. Comme à l’époque sur Wii Sports, Nintendo Switch Sports vous obligera à bouger puisqu’il reprend les capacités de capteur de mouvements des Joy-Con. A vous d’exécuter coups droits, revers, swing et autres mouvements pour réussir dans les différents sports.

Pour les curieux, sachez qu’un Online Play Test est prévu les samedi 19 février et dimanche 20 février à ces créneaux :

Samedi 19 février

04:00 – 04:45

12:00 – 12:45

20:00 – 20:45

Dimanche 20 février

04:00 – 04:45

12:00 – 12:45

Pour pouvoir y participer, il va falloir tenter d’obtenir une invitation à partir du 16 février sur la page officielle. Si vous êtes intéressé, sachez que les conditions sont de posséder la Switch évidemment, une connexion internet, un compte Nintendo et un abonnement actif Nintendo Switch Online.

Nintendo annonce d’ores et déjà que deux mises à jour sont prévues sur 2022 à l’été et à l’automne. Cet été il sera possible de jouer au football avec un Joy-Con sanglé à la jambe. Et à l’automne, ce sera l’ajout du golf.

Nintendo Switch Sports sortira le 29 avril 2022 sur Switch.