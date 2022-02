Bandai Namco annonce l’arrivée d’un SD Gundam sur consoles et PC

L’éditeur nippon annonce la sortie courant 2022 de SD Gundam Battle Alliance. Si vous êtes fans des Gundam en version super deformé, ça devrait vous titiller.

Pour ce titre, Bandai Namco reprend évidemment l’univers Gundam dans sa version SD bien mignonne mais en fait un jeu d’action/RPG qui semble bien punchy à en juger par la vidéo ci-dessous avec des combats qui semblent dignes d’un beat’em all.

SD Gundam Battle Alliance va vous embarquer dans un autre monde via un phénomène nommé Breaks. Ce sera alors l’occasion de découvrir diverses histoires des oeuvres originales de la saga. Vous devrez alors diriger un escadron de trois unités pour des combats en coopération. Vous pourrez ainsi vous lancer en solo ou jouer à plusieurs.

On n’en sait pas plus pour le moment alors jetez un coup d’oeil sur la vidéo ci-dessous et la galerie d’images.

SD Gundam Battle Alliance est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour courant 2022.