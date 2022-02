Le patch next-gen de Cyberpunk 2077 est enfin disponible

Plus d’un an après la sortie, Cyberpunk 2077 voit enfin arriver la mise à jour dédiée aux consoles nouvelle génération, PS5 et XSX/S. Je vais peut-être songer à enfin m’y mettre.

Truffé de bugs en tous genres et de problèmes de performances sur consoles depuis son lancement j’avoue que je n’avais guère envie de me lancer. Je m’étais promis de me lancer le jeu une fois que le jeu serait enfin corrigé et accessoirement patché pour profiter de la puissance des nouvelles consoles. C’est donc désormais chose faite avec la mise à jour 1.5.

Si vous possédez la version PS4 ou Xbox One, vous pourrez passer sur la console nouvelle génération gratuitement. Attendez-vous toutefois à un sacré temps de téléchargement.

A l’ordre du jour, diverses améliorations techniques ainsi que la suite du travail de polissage du jeu par CD Projekt Red. Ainsi, sur les nouvelles consoles, on aura le choix entre un mode performance à 60FPS et un mode ray tracing à 30FPS. J’avoue n’avoir jamais apprécié l’animation de Cyberpunk 2077 avec une sorte de rémanence lors des rotations de caméra alors le passage à 60FPS atténue cela. Même si c’est plus beau, je trouve le mode ray tracing guère jouable.

Les autres points sont habituels à savoir avec une résolution 4K dynamique, des temps de chargement plus rapides grâce au SSD ou encore l’utilisation des gâchettes adaptatives et de la vibration haptique du DualSense de la PS5.

Parallèlement à la sortie de cette mise à jour 1.5 également disponible sur les autres versions focalisés sur le debugging, CD Projekt Red met à disposition jusqu’au 15 mars une démo sur les PlayStation et les Xbox permettant de découvrir les premières heures de l’aventure. Evidemment, si vous achetez le jeu ensuite, vous conserverez la progression. De même pour ceux qui joueront à la démo sur PS4 ou Xbox One, ils pourront transvaser la sauvegarde sur la console next gen afin de continuer.

Faites-vous une idée avec la bande-annonce et des séquences de gameplay sur PS5 et XSX ci-dessous.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia.