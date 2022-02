Découvrez le prologue d’Horizon Forbidden West sur PS5 jusqu’en 4K HDR

La seconde aventure d’Aloy, l’héroïne d’Horizon Zero Dawn, sort demain dans tous les bacs et les stores. Je vous propose de découvrir le prologue du jeu.

Autant vous le dire immédiatement, cette suite est tout simplement sublime et on ne cesse d’être émerveillé par la direction artistique et le souci du détail d’un tel monde. Suivre le nouveau périple d’Aloy est tout simplement ultra prenant.

La vidéo ci-dessous a été capturé en mode performance en 4K HDR à 60 images/seconde. C’est à mon avis le mode le plus sympa pour les possesseurs sur PS5. On perd un chouillat en résolution mais on gagne énormément en performance par rapport au mode résolution qui tourne en 4K 30 images/seconde.

Ce prologue permet de découvrir la raison pour laquelle Aloy repart pour une nouvelle aventure tout en se rappelant des bases du gameplay pour qui n’a jamais joué au premier.

A noter que le jeu sort également sur PS4/Pro. pour avoir lancé la version PS4 – sur la PS5 – le jeu perd évidemment un peu en détail et en performance mais maintient ce visuel féérique qui fait que dans l’ensemble le jeu va être un incontournable pour les possesseurs de PS4/Pro. Autant vous dire que, quelle que soit votre console, vous pouvez vous lancer les yeux fermés.

En bonus, je vous propose la même vidéo dans sa version originale pour celles et ceux qui préfèrent regarder en anglais 😉

Bon visionnage.

Horizon Forbidden West sortira sur PS5 et PS4/Pro le 18 février 2022.