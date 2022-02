BLOC INFO Date de sortie 27 janvier 2022 Editeur Bandai Namco Développeur Bandai Namco Amusement Lab Genre Musique, Rythme PEGI 12+

Depuis la « disparition » des franchises Guitar Hero et Rock Band, surexploités jusqu’à la corde lors de la génération des PS3 et Xbox360 par leurs éditeurs respectifs, d’autres jeux de rythme/musicaux ont continué de faire vibrer nos corps et tapoter nos doigts. Tant que la musique est bonne !

Si elle a vu le jour en 2001 dans les salles d’arcades nippones et poursuivi en parallèle une carrière sur les consoles de l’archipel, la franchise Taiko No Tatsujin ne jouit pas d’une aussi aussi grande popularité par chez nous. Pour rester poli. En vérité seuls les inconditionnels de l’import -qui ne jurent que par le FullSet – tapent sur les tambourins depuis longtemps. Il aura fallu une apparition sur le GamePass de la Xbox Series X de l’episode estampillé Drum Master pour que je daigne enfin m’y frotter. Comme évoqué en introduction, il s’agit d’un jeu de rythme de chez Bandai Namco qui se joue normalement avec des Taikos, c’est-à-dire des tambours semblables aux bongos utilisés dans Donkey Konga. Réjouissez-vous ! Oubliée l’impérieuse nécessité de se coltiner un énième accessoire/périphérique encombrant et hors de prix qui va prendre la poussière ! À l’instar d’autres jeux de rythme on peut employer les touches de la manette de façon assez « naturelle ». Joie !

Inutile aussi de s’éterniser sur le principe de Taiko No Tatsujin. On doit presser un bouton ou un autre en cadence avec la musique selon les pictos des boutons qui défilent à l’écran. On doit ainsi bourriner les touches à plusieurs reprises afin de faire éclater des sortes de pinatas ou des sifflets. Simple en théorie. En pratique certaines musiques des quelques dizaines proposées dans la playlist sont affublées de rythmes démentiels difficiles à suivre. On pense notamment à la monstrueuse reprise en accéléré du thème de Ghouls’n Ghosts. Heureusement le jeu propose bien d’autres titres, de différents répertoires (classique, pop internationale, J-Pop, musiques d’anime ou de jeux vidéo…) à pratiquer en solo, en versus en local (sur le même écran) ou en ligne. À l’instar d’un Guitar Hero, le jeu impose de bien suivre le “tempo” pour considérer la musique comme réussie et octroyer davantage de points nécessaires à l’achat de nouveaux morceaux ou d’avatars dans la boutique en ligne dont le contenu se renouvelle régulièrement. Un mot enfin sur la difficulté pour clore cette partie consacrée au gameplay en précisant que le titre propose une bonne rejouabilité en offrant différents modes de difficulté pour chaque musiques. Un bon moyen de repousser les limites de sa dextérité et de son sens du rythme… enfin pour les plus férus !

Techniquement, ce jeu testé sur Series X n’est sans doute pas celui qui va faire cracher les poumons à la machine de Microsoft. Histoire de ne pas nuire à la bonne lisibilité de la “partition” – comprenez des touches à presser – qui défile de la droite vers la gauche, les animations les plus déjantées se cantonnent aux contours de l’écran. Et si d’aventure vous ressentez un léger décalage entre la musique et la frappe, le jeu permet de calibrer les timings de position des notes et la reconnaissance. Ici pas de RayTracing, de problématiques de framerate, ce Taiko No Tatsujin The Drum Master propose 2D cartoonesque, bien animée, colorée à l’univers japonisant bon enfant. Sympathique ! Si le jeu a conservé son titre nippon, il a la bonne idée d’être intégralement en français dans le texte et les menus. Pas de gros reproche à faire à ce jeu d’un point de vue technique, si ce n’est le fait de pouvoir configurer les commandes à son goût ou un léger manque d’intuitivité pour permettre à un second joueur de rejoindre une partie ou même encore d’accéder au “menu de base”. Des défauts pas bien graves… mais, le vrai problème est peut-être ailleurs.