Etudiez l’archéologie dans Two Point Campus

Les créateurs de Two Point Hospital préparent un nouveau jeu de gestion et de simulation. Cette fois-ci, vous aurez à gérer un campus universitaire plus ou moins farfelu.

En effet, non seulement il vous faudra gérer l’aspect logistique et administration en tentant de créer le meilleur campus avec les meilleures installations mais aussi gérer l’aspect pédagogique. Two Point Studios dévoile ainsi une des disciplines qui sera enseigné dans votre futur magnifique campus : l’archéologie.

Vos étudiants vont ainsi pouvoir tenter de devenir le futur Indiana Jones fans vos cours. On leur enseignera à creuser, dépoussiérer et scanner divers endroits pour faire des découvertes. Cette discipline proposera une série de défis afin de collecter divers artefacts. Faites-les utiliser de la pelle, des brosses ou du détecteur de métal pour trouver les objets éparpillés dans les sites de fouille.

Jetez un petit coup d’oeil à la vidéo et les images ci-dessous pour voir ce que cela peut bien donner.

Two Point Campus est prévu pour le 17 mars 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.