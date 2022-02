La bande à Nathan Drake débarque sur Fortnite

Avec la sortie dans les salles obscures d’Uncharted le film, Sony et Epic Games se sont lancés dans un cross-marketing en faisait débarquer certains des personnages de la saga sur le désormais métavers qu’est devenu Fortnite Battle Royale.

Ainsi, les fans du battle royale d’Epic Games vont pouvoir incarner Nathan Drake ou Chloe Frazer et tenter de cherche un nouveau type de butin. D’ores et déjà disponibles, vous allez donc avoir l’occasion d’obtenir les différentes tenues et divers objets inspirés par le film Uncharted et par la série de jeux. Par défaut, ce sera la tenue de Nathan Drake inspirée par celle du film où Tom Holland incarne le héros. L’autre tenue est inspiré par celle de Nathan Drake dans le dernier Uncharted 4 A Thief’s End.

L’autre personnage est Chloe Frazer est là encore, vous aurez le choix entre la tenue du film et celle du jeu Uncharted The Lost Legacy. La tenue de Chloe comprend également une sacoche. D’autres accessoires inspirés par le film et la série de jeux seront aussi à obtenir :

Pioche Sabre usagé : si la lame ne suffit pas à achever votre adversaire, le tétanos s’en chargera.

: si la lame ne suffit pas à achever votre adversaire, le tétanos s’en chargera. Pioche Hache de Parashurama : attention, elle est plus aiguisée qu’elle en a l’air.

: attention, elle est plus aiguisée qu’elle en a l’air. Emote Ajout dans le carnet: je vais le noter, au cas où…

Depuis hier et jusqu’à la fin du chapitre 3 saison 1, vous allez pouvoir tenter de trouver les cartes de Drake sur l’île afin de trouver le butin final.

Fortnite est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC et Android.