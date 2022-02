Test – SmallRig Forevala S20 – Deux micros pour le prix d’un

BLOC INFO Constructeur Smallrig Type Microphone caméra/smartphone, Micro-cravate Achetez sur Amazon Smallrig

La prise de son est l’un des aspects les plus importants, sans doute même plus important que la qualité d’image. Trop souvent délaissé, la qualité sonore est pourtant crucial si vous voulez être pris plus au sérieux par votre audience. Et de nos jours, il est possible d’obtenir une qualité plus que correcte à moindre coût.

Beaucoup de créateurs de contenu débutent en utilisant les microphones intégrés aux caméras, aux appareils photo ou aux smartphones. Autant vous le dire clairement : EVITEZ autant que possible. Les microphones embarqués servent surtout de référence mais n’offrent que peu d’intérêt tant leur qualité est plus que médiocre. Même pour capturer le son d’ambiance, ces microphones intégrés sont à proscrire. Un conseil : achetez un microphone externe.

Dans ce domaine, vous avez beaucoup de choix mais si vous ne voulez pas vous ruiner, SmallRig propose son Forevala S20. Pour environ 40€, vous aurez non seulement un microphone avec ses accessoires mais en plus un micro-cravate. Son originalité est la possibilité d’enregistrer à la fois le son provenant du microphone et celui provenant du micro-cravate dans votre caméra ou smartphone. Ce son pourra être mixé ou enregistré sur 2 pistes audio mono que vous pourrez mixer à votre guise par la suite sur votre logiciel de montage vidéo. Autant dire que sur le papier, le Forevala S20 me paraissait des plus intéressants.

Un microphone surprenant

Fourni avec son support anti-vibration facile à installer sur toute griffe photo, le microphone n’est pas sans rappeler un modèle similaire chez Rode – leur VideoMicro. Il en a l’aspect, les couleurs et le plus important presque la même qualité à mon sens. Vous trouverez aussi sur le dessous du support un pas de vis standard si vous voulez le visser sur d’autres accessoires. Je pense notamment à un pied ou un bras articulé par exemple. Pour les utilisateurs de smartphone, il faudrait sans doute avoir une cage autour du smartphone pour avoir la griffe pour l’installer ou le visser sur un petit trépied. Il est fourni avec un câble micro – le noir pour les caméras et les appareils photo et le rouge pour les smartphones.

J’ai été agréablement surpris par la qualité de la prise de son du Forevala S20. Evidemment, avec ce type de micro cardioïde, il ne faut pas s’attendre à un son exceptionnel mais il fait le job. Selon moi, il est parfait pour vlogger si la caméra se trouve à pas plus d’un mètre, 1m50 de vous. Que ce soit en mode vlog selfie à bout de bras ou même en vlog en studio, le son est plus que correct et équilibré. Pour capturer le son d’ambiance, il est également bien supérieur aux microphones intégrés dans les appareils.

Si vous vloggez en extérieur, une bonnette anti-vent est fournie et rempli son office. En intérieur, vous pouvez utiliser la bonnette en mousse pour éventuellement atténuer certains sons indésirables. Le microphone ne présente aucun réglage excepté un petit switch pour basculer entre mode mono ou stéréo. Ce switch sert principalement à savoir si vous voulez mixer le son provenant du micro et du micro-cravate ou si vous voulez les séparer sur deux pistes pour pouvoir mixer vous même au montage et ainsi pouvoir garder le contrôle.

Un micro-cravate qui aurait pu mieux faire

Le micro-cravate inclus rempli son rôle. Grâce au mode deux pistes, il peut servir soit de prise de son principale ou secondaire. Vous pouvez ainsi vlogger ou interviewer quelqu’un est enregistrer la voix avec les deux micros simultanément pour plus de sureté. Vous pouvez aussi filmer quelqu’un tout en parlant derrière la caméra avec le micro-cravate et ainsi avoir une voix audible. Toutefois, si le microphone principal offre un son propre et plutôt équilibré, le micro-cravate manque de medium et de basse. Je ne sais pas si c’est dû au micro-cravate ou au traitement sur le microphone principal. Je n’avais pas d’autre micro-cravate pour comparer car le Forevala S20 semble requérir les micro-cravates avec connecteur mini-jack 3,5 mm TRS (vous savez ceux avec deux bandes noires sur le connecteur). Bref, pour compenser, il faudra tenter de faire quelques réglages d’égalisation au montage. Cela requiert un peu plus de travail.

Simple d’utilisation avec un prix imbattable, cette ensemble SmallRig Forevala S20 est prêt à l’emploi dès le déballage. Facile à installer et adaptable à bien des configurations de tournage – vous pourriez même vous en servir pour capturer votre voix lors des vidéoconférences en le branchant sur le port audio/micro que possède tout ordinateur portable, cet ensemble est vraiment un bon moyen de commencer à booster la qualité sonore de vos productions à moindre frais.