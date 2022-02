Destiny 2 – L’extension La Reine Sorcière disponible dès à présent

Cela faisait des mois qu’on attendait du neuf sur Destiny 2. Après plusieurs mois de retard dû à un développement compliqué en période de pandémie, l’extension La Reine Sorcière de Destiny 2 est enfin disponible.

Moyennant quelques 40€, les gardiens de tous bords vont donc pouvoir reprendre leurs armes et leurs armures et reprendre le combat. Cette fois-ci, ils vont devoir faire face la déesse de la Ruche, Savathûn, et tenter de lui reprendre la Lumière.

Voici ce que les gardiens vont pouvoir découvrir avec cette extension :

La Couvée lumineuse : Savathûn a fait don des pouvoirs de la Lumière à ses soldats. Les Gardiens doivent désormais faire face à des ennemis qui peuvent être réanimés, maîtriser des Supers puissants (et familiers), et plus encore.

Création d'armes : Les Gardiens peuvent utiliser la Souvenance pour fabriquer et améliorer leur impressionnant arsenal. Maîtrisez ce nouveau système pour créer des armes personnalisées avec des choix uniques de revêtements, mods et des statistiques avancées.

Le glaive : Une formidable arme de mêlée à la première personne, efficace aussi bien à courte qu'à longue portée. Ce nouveau type d'arme peut également déployer un puissant bouclier d'énergie pour protéger son porteur.

Le monde du trône : Nouvelle destination de Destiny 2, le monde du trône est le siège du pouvoir de Savathûn, un pays des merveilles corrompu et splendide. Là, les Gardiens devront découvrir la vérité et comprendre que le mystère réside aussi bien dans la Lumière que dans les Ténèbres.

La Source : Une nouvelle activité à 6 joueurs en matchmaking, au cœur de la lutte pour obtenir le contrôle du monde du trône.

Nouveau raid – Serment du disciple : Au beau milieu des marais du monde du trône de Savathûn se trouve une Pyramide engloutie. Les Gardiens devront rassembler leur escouade et affronter le danger ancien qui y réside.

A noter que le nouveau raid indiqué ci-dessus sera disponible à partir du 5 mars à 19h heure française avec, comme d’habitude, une course à l’équipe qui le terminera en premier.

Pour les gardiens qui n’auront pas ouvert leur portefeuille, Destiny 2 va continuer à être jouable gratuitement. Ils bénéficieront de nombreuses fonctionnalités apparaissant avec la nouvelle saison à savoir le mise à jour de l’Abysse 3.0, l’évènement des Jeux des Gardiens à venir ou encore à la mission d’introduction de l’extension La Reine Sorcière histoire de titiller leur intérêt.

Destiny 2 La Reine Sorcière est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC et Stadia