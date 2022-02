Les versions next gen d’Assetto Corsa Competizione enfin disponibles

Comme promis, 505 Games et Kunos Simulazioni ont enfin mis à jour leur excellent Assetto Corsa Competizione. Si vous avez une des consoles next gen et que vous avez déjà le jeu, lancez le téléchargement.

Alors que GT7 arrive très bientôt, 505 Games et Kunos Simulazioni vont permettre aux possesseurs de PS5 et XSX/S de profiter de leur Assetto Corsa Competizione avec de nombreuses améliorations notables qui vont foncièrement améliorer cette très réaliste et exigeante simulation de course automobile.

A l’ordre du jour, vous aurez notamment :

Le jeu jusqu’en 4K sur PS5 et XSX

Un framerate à 60FPS

Des livrées gratuites GT World Challenge 2021

Des lobbies privées pour les parties à plusieurs.

Des compétitions en ligne jusqu’à 30 pilotes

Pour le reste, ces versions next gen conservent évidemment tout le contenu précédemment lancé – excepté les DLC si vous ne les aviez pas acheté. Vous aurez donc toujours droit aux 11 circuits du championnat GT3 soigneusement reproduits ainsi qu’à des variations météo et le cycle jour/nuit sans parler d’un son ultra-réaliste grâce à des enregistrements multicanaux. Ces versions gagneront évidemment en rapidité de chargement grâce aux SSD des consoles.

Pour cette occasion, le jeu va permettre de piloter la BMW M4 GT3 en plus de tous les autres bolides déjà disponibles. 25 modèles différents seront jouables avec pour chacun leurs propres réglages.

Côté livrées, les développeurs en ajoutent plus de 60 de la saison 2021.

Assetto Corsa Competizione est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X et PC. Il est disponible en version numérique sur PS5 et XSX/S dès à présent et à partir du 24 février en version physique. La mise à jour next gen est gratuite.