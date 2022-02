Découvrez le prologue de Cyberpunk 2077 sur PS5 jusqu’en 4K HDR

Disponible depuis quelques jours, la mise à jour next gen de Cyberpunk 2077 rend le jeu enfin vraiment jouable. Amélioration de performance et correctifs ont un effet positif sur la superproduction de CD Projekt Red.

Les polonais de CD Projekt Red avaient sous-estimé la complexité de leur production et sortant le titre bien trop tôt en pleine pandémie. Le jeu, surtout sur consoles, était truffé de bugs et présentait des performances à la limite du jouable. Il aura fallu de très nombreuses mises à jour y compris celle gérant les consoles next gen pour que le jeu présente, pour moi, un certain intérêt.

La vidéo ci-dessous permet donc de découvrir le prologue du jeu. Elle a été capturé sur PS5 en mode performance à 60 images/seconde. Sans être parfait, le jeu est alors suffisamment fluide pour enfin offrir une bonne expérience. Le mode ray tracing permet un visuel un peu plus riche mais au détriment d’un framerate inférieur vraiment pas agréable.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. Les mises à jour next gen sont disponibles et gratuites.