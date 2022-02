De nouvelles images de Syberia The World Before

Désormais prévu pour le mois de mars, la dernière aventure de Kate Walker a pris un peu de retard. Pour faire patienter, Microids livre une nouvelle fournée d’images.

Les joueurs sur PC vont pouvoir se lancer dans cette nouvelle aventure de Kate Walker dans Syberia The World Before. 20 ans après ses débuts, Syberia va donc continuer son aventure malgré le décès de son créateur Benoit Sokal il y a quelques mois.

Pour rappel, Syberia The World Before aura pour originalité de vous faire incarner deux personnages à deux époques différentes : Kate Walker en 2004 et Dana Roze, une jeune fille en 1937. En les incarnant, vous allez pouvoir dénouer une intrigue et bien des mystères.

Voici donc ci-dessous les nouvelles images de la version PC.

Syberia The World Before sortira le 18 mars 2022 sur PC. Il sera disponible sur consoles courant 2022.