The Ascent arrive sur PlayStation dans un mois

Déjà disponible depuis un moment sur XSX/S, Xbox One/X et PC, le jeu d’action/RPG de la petite équipe de Neon Giant va enfin débarquer sur les consoles de Sony.

Ce sympathique action/RPG créé par des développeurs vétérans ayant notamment travaillé sur des superproductions comme Gears of War, Wolfenstein ou encore Bulletstorm va donc enfin être disponible sur les PS5 et PS4/Pro.

Pour ceux qui ne connaissent pas The Ascent, ce jeu nous emmène dans un monde SF cyberpunk soigneusement conçu par l’équipe. Avec une vue à la Diablo, vous allez pouvoir explorer ce monde et remplir un grand nombre de missions et d’objectifs tout en shootant sur les nombreux ennemis. RPG oblige, votre héros va évidemment évoluer et gagner en compétences et en équipements et armes pour affronter des ennemis toujours plus coriaces.

Ceux qui vont précommander le jeu auront droit à un lance-roquette exclusif que vous pourrez utiliser dans le jeu.

The Ascent arrivera sur PS5 et PS4/Pro le 24 mars 2022. Il est déjà disponible sur XSX/S, Xbox One/X et PC.

Pour vous rappeler à quoi cela ressemble, je vous propose la vidéo de lancement des précédentes versions du jeu.