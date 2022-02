Warner Bros Games dévoile une vidéo et de nouvelles images pour Lego Star Wars La Saga Skywalker

La saga Lego Star Wars va continuer avec un titre regroupant l’intégralité de la saga cinématographique dans un jeu d’action/plateforme toujours aussi déjanté.

Pourquoi changer une recette qui plaît? C’est certainement ce que se disent Warner Bros Games et les développeurs de TT Games qui préparent le lancement de Lego Star Wars La Saga Skywalker. Comme son nom l’indique, le jeu va regrouper des éléments et les personnages des 9 films de la saga.

On va donc pouvoir revivre toute la saga avec la pointe d’humour si chère à l’équipe de TT Games et avec le look si particulier de personnages Lego relookés pour ressembler aux héros des films.

Comme les précédents titres, il s’agira d’un jeu d’action/beat’em all/plateforme avec un zeste de réflexion où il faudra contrôler plusieurs personnages et utiliser leurs propres compétences pour progresser. Ce nouveau titre va proposer quelques options rigolos comme le mode Piou Piou où tous les bruitages sont remplacés par des bruitages réalisés par la bouche.

Pour vous donner une idée de ce qui vous attend, Warner Bros Games a mis à disposition une vidéo behind the scenes que vous pouvez regarder ci-dessous ainsi que de nouvelles images.

Lego Star Wars La Saga Skywalker sera disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 5 avril 2022.