Encore une compilation d’anciens jeux de baston avec Capcom Fighting Collection

Capcom a un back catalogue énorme et histoire de le faire fructifier ou pour toucher un public qui n’avait pas connu les titres à l’époque sort diverses compilations. On va avoir droit à une nouvelle compilation pour les nombreux jeux de baston de son catalogue.

Capcom annonce ainsi la sortie pour juin prochain de sa compilation Capcom Fighting Collection qui sera l’occasion de (re)découvrir les titres suivants :

Darkstalkers The Night Warriors

Night Warriors Darkstalkers’ Revenge

Vampire Savior The Lord of Vampire

Vampire Hunter 2 Darkstalkers’ Revenge

Vampire Savior 2 The Lord of Vampire

Red Earth

Hyper Street Fighter II The Anniversary Edition

Super Puzzle Fighter II Turbo

Super Gem Fighter Mini Mix

Cyberbots Fullmetal Madness

En tout c’est donc 10 titres qui vous allez pouvoir jouer. S’ils gardent la réalisation de l’époque, Capcom va tout de même apporter des nouveautés et des améliorations. Ainsi, le multijoueur en ligne va profiter d’un code réseau à faible latence. Un mode entraînement permettra aux novices de découvrir les techniques de combat. Vous aurez également la possibilité de sauvegarder votre partie à tout moment.

Enfin, pour les curieux, un mode musée présentera plus de 500 documents concernant le développement de ces jeux et un lecteur musical permettra d’écouter plus de 400 thèmes.

Capcom Fighting Collection sortira le 24 juin 2022.