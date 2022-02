Nouvelle interface audio et microphone USB chez Presonus

BLOC INFO Constructeur Presonus Genre Microphone USB, Interface Audio USB ACHETEZ SUR AMAZON Revelator Dynamic USB Revelator io44

Si comme moi vous suivez le monde du son ou êtes à la recherche de matériel pour améliorer la qualité du son sur vos productions, vous êtes certainement tombé sur la marque Presonus. Le constructeur annonce deux nouveaux produits qui pourraient titiller l’intérêt des créateurs de contenu.

Le marché des créateurs de contenu intéresse de plus en plus les constructeurs jusqu’à présent cantonné dans des domaines plus spécifiques ou plus professionnels.

La marque Presonus est plutôt connu dans le domaine du son pour des produits accessibles de bonne facture. A titre personnel, je les connaissais pour les enceintes de monitoring son et les interfaces audio lorsque je cherchais à m’équiper – j’ai finalement opté pour du M-Audio, un de leurs concurrents. J’avais toutefois hésité longuement compte tenu des caractéristiques de leurs produits.

Pour aujourd’hui, Presonus annonce deux produits de la gamme Revelator qui devraient parfaitement répondre aux besoins des créateurs de contenu de tous bords (youtuber, streamer, podcasteur, etc.).

Le premier produit est un microphone USB nommé Revelator Dynamic USB. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un microphone USB pensé pour les enregistrements en studio, les streamers ou le podcasting. Ce micro a été spécialement conçu pour capturer la voix humaine de manière claire en éliminant au mieux le souffle, la réverbérance et même le bruit ambiant. Grâce au logiciel Presonus UC Surface disponible sur MacOS et Windows, il sera possible de faire divers réglages et les enregistrer sous forme de presets que vous pourrez sélectionner directement sur le microphone grâce au bouton dédié. Vous pourrez ainsi jouer sur l’égalisation, le compresseur, le limiter ou encore des effets comme la réverb, le vocoder, etc. Côté qualité d’enregistrement, vous pourrez le faire jusqu’en 24 bit 96 kHz, chiffres désormais relativement standard quel que soit le constructeur. Ce microphone est également compatible avec iOS, iPadOS et Android.

Le Presonus Revelator Dynamic USB est disponible aux alentours de 200€.

Le second produit est l’interface audio Revelator io44. Presonus propose un modèle supérieur à leur précédent Revelator io24. Alimenté via son port USB-C par votre ordinateur, cette interface audio reprend bien des caractéristiques de la gamme à savoir donc un traitement jusqu’en 24 bit et 96 kHz, la présence de divers effets et réglages qu’on pourra gérer via le logiciel – comme pour le microphone évoqué ci-dessus. Outre les boutons permettant de basculer entre différents presets, vous bénéficierez également d’un écran pour suivre le mixage son et accéder à diverses informations.

Cette interface audio offre 4 entrées son et deux sorties. Vous aurez ainsi une entrée line stéréo pour brancher divers sources sonores mais aussi une entrée XRL ou jack pour les instruments. Une prise micro/casque est également disponible. En sortie, vous aurez droit à deux ports jacks pour des enceintes de monitoring.

Le Presonus Revelator io44 USB est disponible pour 180€ environ.