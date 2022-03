Devenez un chef et gérez votre restaurant dans Chef Life A Restaurant Simulator

Avec le succès des émissions culinaires de toutes sortes sans parler des vidéos sur Youtube et bien d’autres sources, la cuisine est un thème bien tentant que, finalement, peu de titres ont abordé. Cette fois-ci Nacon et Cyanide s’y attaquent avec un nouveau jeu de gestion.

Mis à part Cooking Mama ou encore un ersatz de jeu de cuisine avec Overcooked, le monde de la restauration n’avait pas vraiment de jeu dédié. Les fans peuvent donc surveiller ce projet en cours de développement chez les frenchies de Cyanide, Chef Life A Restaurant Simulator.

Comme son nom l’indique, vous allez incarner un chef devant gérer son restaurant. A vous de bien gérer non seulement la cuisine mais également manager son équipe et le restaurant dans son ensemble.

Outre la possibilité de créer son avatar, Chef Life va proposer 80 recettes françaises et italiennes à proposer à vos clients virtuels. Plus encore, vous pourrez également choisir l’apparence de votre restaurant avec nombre d’éléments de décoration. Le but ultime sera de recevoir une étoile du Guide Michelin qui a participé à la conception du jeu.

Chef Life A Restaurant Simulator est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 7 octobre 2022.