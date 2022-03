Du nouveau pour Ghostrunner avec le DLC Project_Hel

L’un des jeux d’action les plus exigeants revient sur le devant de la scène dès à présent avec un DLC histoire de proposer aux fans du nouveau pour aiguiser leur lame et reprendre le combat.

Nommé Project_Hel, cette nouvelle extension de Ghostrunner va proposer de nouveaux contenus pour que les fans puissent replonger dans son univers cyberpunk et son gameplay particulièrement exigeant.

Ainsi, ce DLC va permettre de découvrir une nouvelle campagne en incarnant un nouveau personnage. L’action va toujours de dérouler dans la Tour Dharma mais cette fois-ci il va falloir la descendre. L’intrigue se déroule en fait avant les évènements de la campagne principale. Vous incarnerez Hel, un androïde de combat qui va devoir réprimer la révolution à la base de la Tour-ville. Mais elle déteste ses créateurs mais ne peut pas aller contre leurs ordres. Toutefois, elle va chercher des failles dans son programme pour contrer ses créateurs.

Le gameplay bénéficiera de quelques variations. Ainsi au lieu de grappin de Jack, Hel possède un super saut. Hel possède également des dashs plus puissants et un boost sensoriel qui permet d’anticiper les actions des ennemis. La nouvelle aventure vous fera affronter de nouveaux types d’ennemis et deux nouveaux boss à travers 7 niveaux inédits.

L’extension Project_Hel de Ghostrunner est disponible dès à présent sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour 15€. Il faudra attendre un peu plus voir le voir débarquer sur la version Switch.