MotoGP va continuer ses sorties annuelles avec MotoGP 22

A l’instar des jeux de sport, les jeux de course chez certains éditeurs sont devenus annuels. C’est le cas de la saga MotoGP chez Milestone qui annonce la version MotoGP 22.

MotoGP 22 va évidemment bénéficier d’améliorations et de mises à jour par rapport à l’édition précédente. L’équipe s’est ainsi focalisée sur certains aspects comme :

Un réalisme visuel avec de nouvelles animations faciales, des personnages 3D plus détaillés

Le système de réglage de la hauteur permettant d’ajuster manuellement le mécanisme de verrouillage du RHD et contrôler la compression des suspensions

L’amélioration des circuits notamment sur leur surface

Le système de suspension retravaillé

La déformation des pneus plus réaliste

Un tutoriel retravaillé avec une série de courtes sessions de jeu avec des règles personnalisés

le MotoGP Academy pour permettre aux nouveaux joueurs de se familiariser avec le pilotage de moto grâce à divers défis.

Le mode carrière où vous devrez jouer le manager d’équipe sera également de la partie.

Un mode deux joueurs en écran partagé est annoncé. (non disponible sur la version Switch)

Evidemment, MotoGP 22 présentera des données mises à jour avec celles pour la saison 2022. Cela concerne plus de 120 pilotes et plus de 20 circuits officiels. Pour les curieux, le jeu proposera aussi plus de 70 pilotes historiques avec leurs motos.

MotoGP 22 sera disponible le 21 avril 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. La mise à jour next gen est gratuite.