Test – OlliOlli World – Essaie encore… et encore

BLOC INFO Date de sortie 8 février 2022 Editeur Private Division Développeur Roll7 Genre Action, Sports Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC Testé sur PlayStation 5

Après avoir connu un beau succès avec les OlliOlli, l’équipe de Roll7 passe à la vitesse supérieure avec son OlliOlli World. Les fans du premier ne devraient pas être dépaysé côté gameplay mais le seront visuellement.

Le monde des développeurs indépendants nous a souvent proposé des jeux à la direction artistique inédite ou tout simplement une ré-interprétation de vieux concepts. Avec OlliOlli, Roll7 reprenait le bon vieux concept des jeux à scrolling horizontal en y insérant le skateboard et en modernisant certains aspects tout en conservant un look rétro. Avec OlliOlli World, l’équipe se permet enfin – sans doute avec plus de moyens après le succès des deux premiers opus – de passer à une réalisation d’un niveau supérieur avec un jeu entièrement réalisé en 3D avec une direction artistique particulière.

Que vous aimiez ou que vous n’aimiez pas – comme moi – le design général du jeu avec son cell shading et un chara design que je trouve guère attachant, Roll7 n’a pas raté le gameplay qui est toujours aussi léché aux petits oignons. Les débutants pesteront sans doute sur la prise en main car il va falloir pratiquer pour maîtriser, scorer et terminer les niveaux. Bien contrôler son skate est crucial si vous voulez atteindre la ligne d’arrivée dans chacun des très nombreux niveaux disponibles. Un conseil, évitez de faire comme moi à savoir vouloir placer des figures à tout bout de champ. Terminez déjà les niveaux avant de tenter de scorer et remplir les défis.

En effet, pour chaque niveau, outre l’objectif d’atteindre la ligne d’arrivée, vous pourrez tenter de remplir des défis et battre des adversaires en cumulant un maximum de points. Autant dire que cela va vous pousser à reprendre les niveaux histoire de débloquer les récompenses cosmétiques pour personnaliser encore plus votre avatar skater. Avec cinq mondes, chacun composé de divers niveaux, vous aurez donc de quoi faire. Si cela ne suffit pas, il système permet de générer des niveaux aléatoires avec de simples codes. Autant dire que les possibilités sont infinies. Plus encore, un système de ligue permet de rejoindre d’autres joueurs en ligne et de tenter de battre les scores des autres avec un système de classement.

L’avantage de la 3D utilisée cette fois-ci est de permettre des niveaux très variés jouant parfois sur la profondeur puisqu’on peut dans certains niveaux changer de voie. L’autre avantage, tout de même en fonction de la machine, les animations peuvent gagner en fluidité. Testé sur PS5, OlliOlli World ne souffre pas de défaut particulier. Il faut bien avouer que la réalisation n’a rien d’une superproduction ultra-exigeante donc la PS5 n’a aucun problème à faire tourner le tout avec une excellente fluidité. Cela rend évidemment le jeu agréable.

Si la frustration m’a un peu pris au départ – comme sur les précédents OlliOlli – petit à petit avec la maîtrise venant, on commence à découvrir le potentiel de ce OlliOlli World. Ce titre m’a fait penser à ce que je ressentais avec des titres comme la saga Trials d’Ubisoft dont la thématique était le moto trial. Persévérer pour petit à petit maîtriser et trouver son plaisir à terminer les niveaux. Tel devra être votre devise pour pleinement apprécier OlliOlli World.