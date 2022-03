Après les dinosaures, Frontier passe au jeu de gestion F1 avec F1 Manager 2022

Si Codemasters s’attache à proposer sa simulation de F1 tous les ans, l’aspect gestion reste relativement basique. Les créateurs de Jurassic World Evolution et de Planet Zoo vont s’attaquer à tout l’aspect gestion avec F1 Manager 2022.

Frontier Developments qu’on connait pour leurs titres de gestion tels que Planet Coaster, Jurassic World Evolution 1 et 2 ou encore Planet Zoo sans oublier Elite Dangerous, préparent donc la sortie l’été prochain de F1 Manager 2022 après avoir signé un accord de licence avec la F1 en 2020. Il s’agit donc du premier titre suite à cet accord.

Comme son nom l’indique, F1 Manager 2022 va vous mettre à la tête d’une écurie de F1. En tant que directeur d’écurie, vous allez devoir gérer les pilotes, les ingénieurs mais aussi les fans de votre équipe. A vous de bien gérer tout cela pour tenter de remporter le championnat du monde de F1 ainsi que celui des constructeurs.

Pour mener votre écurie à la victoire, vous allez donc devoir améliorer les voitures, vos installations de course, trouver les pilotes, les ingénieurs, gérer les budgets, etc. Bref, bien des paramètres seront à gérer. Plus encore, vous devrez également gérer les courses et choisir les stratégies qui s’imposent.

En attendant d’en savoir plus et d’en apprendre plus dans les semaines à venir, voici donc une première fournée d’images ci-dessous et une vidéo.

F1 Manager 2022 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour l’été 2022.