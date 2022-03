L’extension The Kaito Files de Lost Judgment arrive à la fin du mois

La dernière aventure du détective privé Takayuki Yagami est des plus convaincants avec une intrigue intéressante. Disponible depuis septembre dernier, vous avez sans doute déjà terminé l’aventure. Le DLC The Kaito Files va vous faire replonger dans cet univers.

Comme son nom l’indique, l’extension The Kaito Files aura pour héros non pas Yagami mais son acolyte, Masaharu Kaito. Kaito n’a rien à envier à Yagami mais possède ses propres techniques de combat et d’investigation. L’histoire va l’embarquer dans une intrigue mettant en scène son ancien amour, Mikiko, qui a disparu. Kaito va rencontrer un adolescent nommé Jun qui clame être son fils. Ce DLC va vous demander d’affronter de nouveaux boss, collectionner de nouveaux objets et plonger dans le passé de Kaito sur 4 chapitres.

L’extension The Kaito Files de Lost Judgment sera disponible à partir du 28 mars 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X.