Sony prévoit un State of Play demain soir 23h

La rumeur disait vrai. Sony Interactive Entertainment prévoit un nouveau livestream pour présenter de futurs titres PS5 et PS4.

Ce livestream sera diffusé à la fois sur Youtube et Twitch demain mercredi 9 mars à 23h heure française. D’une durée de 20 minutes environ, ce livestream va permettre de découvrir de “nouvelles annonces et révélations” sur certaines des prochaines sorties sur PS5 et PS4/Pro.

Sony a prévu de mettre en avant certains titres d’éditeurs nippons ainsi que des annonces d’autres développeurs.

Si vous espériez voir des annonces PlayStation VR2 vous pouvez oublier. Aucune vidéo du livestream ne concerne le PS VR2.

On tâchera de vous proposer le player vidéo sur cet article dès qu’ils seront disponibles.