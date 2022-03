Nouvelles images et nouvelle vidéo pour Forspoken

Square Enix a récemment annoncé le report de la sortie de son tout nouveau jeu d’action/RPG Forspoken. Sans doute histoire de donner du baume au coeur à celles et ceux qui espéraient y goûter dès ce printemps, l’éditeur a montré une nouvelle vidéo lors du State of Play de Sony.

Développé par l’équipe Luminous Productions de Square Enix, Forspoken a fait son apparition lors du State of Play de Sony hier soir avec une vidéo montrant bien plus de gameplay. On y découvre Frey Holland, l’héroïne du jeu, combattant sur le continent d’Athia bien loin de sa vie normale à New York.

La vie permet de découvrir un peu plus les pouvoirs que va bénéficier Frey pour combattre les ennemis qui pullulent sur Athia. J’en profite pour vous ajouter aussi une nouvelle galerie d’images.

Forspoken est prévu sur PS5 et PC pour le 11 octobre 2022.