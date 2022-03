Returnal revient avec une mise à jour gratuite ajoutant le mode coopération

L”un des meilleurs titres PS5 depuis son lancement est Returnal, sorte de Dark Souls-like en version shooter particulièrement coriace. Cela n’a pas empêche pas mal de joueurs de tenter l’aventure. Housemarque va proposer une mise à jour gratuite pour ajouter du nouveau.

Cette mise à jour 3.0 nommé Returnal Ascension sortira dans moins de deux semaines et va apporter deux modes de jeu qui devraient en ravir plus d’un.

En premier, nous allons avoir droit à un mode coopération à deux pour affronter la campagne du jeu. Difficile de savoir si le jeu deviendrait un peu plus facile en affrontant les horreurs d’Atropos à deux plutôt que tout seul mais pour sûr cela apportera une approche et une ambiance différente aux parties.

Pour accéder à ce mode, vous devrez accéder au portail Chronosis près du site du crash et à d’autres endroits dans le jeu. De là, vous pourrez créer ou rejoindre un cycle public ou privé si vous voulez jouer avec un ami. Une fois connectés, les joueurs incarneront deux Selene de deux lignes temporelles.

Ce mode coop fonctionne comme la campagne solo. Toutefois, histoire de bien maintenir les deux joueurs ensemble, ils ne pourront pas trop s’éloigner l’un de l’autre. Et comme vous pouvez vous en douter, si un des joueurs est abattu, l’autre peut le réanimer pour continuer la partie. Cela prend un peu de temps et oblige le joueur vivant à faire attention notamment en nettoyant les environs pour pouvoir réanimer tranquillement.

Ce mode coop permettrait aussi de trouver un coéquipier pour vous aider à passer un biome ou un boss, etc.

Le second mode se nommé La Tour de Sisyphe. Il s’agit en fait d’un mode infini où vous devrez tenter de progresser dans cette tour en allant le plus haut possible puisque cette tour n’a pas de fin mais est par contre truffé d’ennemis. C’est ainsi des phases que vous allez devoir affronter se terminant par l’affrontement contre Algos. Celui-ci deviendra phase après phase toujours plus difficile à battre. Dans ce mode, le principe du scoring avec des multiplicateurs revient avec un classement général à l’instar de ce que Housemarque avait déjà proposé dans son excellent Resogun.

La tour va également proposer de nouveaux niveaux, du nouveau boss et de nouveaux objets ainsi qu’un contenu narratif à découvrir en explorant la tour. On devrait ainsi en apprendre plus sur le passé de Selene.

Bref, un mode plus arcade mais toujours aussi coriace qui apportera un peu de nouveauté à Returnal.

Returnal est disponible sur PS5. La mise à jour 3.0 sera disponible le 22 mars 2022 gratuitement.