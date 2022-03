Sauvez le monde d’une pluie de dinosaures dans Exoprimal, le nouveau projet de Capcom

La petite surprise du chef lors du dernier State of Play de Sony est l’annonce d’un tout nouveau projet chez Capcom qui semble particulièrement bourrin à la limite déjanté où les joueurs devront affronter un déferlement de dinosaures.

Je sais que cela peut paraître un peu délirant mais il suffit de regarder la vidéo ci-dessous pour voir que les créatifs de Capcom se sont lâchés pour proposer Exoprimal, un jeu d’action qui se déroule dans un futur proche où les humains doivent combattre l’invasion de dinosaures tombés littéralement du ciel. Et je ne vous parle pas de la chute d’un ou deux velociraptors ça et là mais de dizaines voire de centaines de dinosaures décimant tout sur leur passage.

Pour faire face, l’humanité a confié à Aibius Corporation et ses technologies de pointe la mission de combattre. L’IA, Leviathan, de cette méga compagnie est ainsi capable de prédire les futures attaques de dinosaures. Une fois décelés, c’est au tour des Exofighters d’entrer en jeu. Ceux-ci bénéficient d’Exosuits aux possibilités de combat surpuissantes. Difficile de ne pas penser aux armures d’Anthem, l’échec de Bioware.

Capcom annonce qu’Exoprimal est un jeu principalement multijoueur coopératif. Le mode principal, Dino Survival, vous fera affronter des hordes de dinosaures tout en devant remplir des objetifs variés. Une composante PvP existe toutefois puisque deux équipes de 5 s’affronteront simultanément pour savoir qui finira les missions en premier. A l’instar de certains titres, les adversaires pourront tenter de gêner la progression de votre équipe et vice-versa.

Pour varier les plaisirs, les exosuits correspondent à des classes chacun ayant leur propre rôle sur le théâtre d’opération. Certains sont plus des exosuits d’attaque, d’autres de défense, etc. Chacun aura ses propres capacités et spécificités. A vous de monter une équipe complémentaire pour tenir face à la déferlante préhistorique.

Avec Exoprimal, Capcom revient à la thématique dinosaure délaissée depuis ses Dino Crisis. A en juger par la vidéo et les images ci-dessous, les fans d’action intense et frénétique devraient sans doute être attirés. A voir si l’aspect tactique pointera le bout du nez.

Exoprimal est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour 2023.