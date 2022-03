Bandai Namco annonce le nouveau Jojo’s Bizarre Adventure All Star Battle R

Cela fait quelques années qu’on n’a pas vu de jeu basé sur Jojo’s Bizarre Adventure. Le dernier en date était Jojo’s Bizarre Adventure Eyes of Heaven sorti sur PS3 et PS4 et développé par CyberConnect2. Cette même équipe remet cela.

Les fans de jeux de baston mettant en scène les personnages de Jojo’s Bizarre Adventure vont pouvoir s’en donner à coeur jouer l’automne prochain. Pour cette nouvelle version, c’est toujours l’équipe de CyberConnect2 qui s’y colle. De ce fait, il est plus que probable que le gameplay ne change pas drastiquement. Le système de combat initié en 2013 sera donc amélioré et mis à jour. Le jeu comprendra divers modes comme les modes All Star Battle, Arcade, Versus, Entraînement, Galerie et en ligne. Vous aurez également nombre de skins personnalisables à collectionner ainsi que diverses illustrations à débloquer.

Ce nouvel opus sera le plus complet à ce jour puisque vous aurez le choix parmi 50 personnages dont des inédits comme Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo ou Jolyne Cujoh, fille de Jotaro.

Jojo’s Bizarre Adventure All Star Battle R sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC à l’automne 2022.