Nouvelles images et un making of pour Lego Star Wars La Saga Skywalker

La série des jeux reposant sur Lego continue chez Warner Bros Games et TT Games. Cette fois-ci, on va avoir droit à un titre reprenant l’intégralité de la saga cinématographique tout en gardant l’humour habituel des titres Lego.

Comme son nom l’indique, Lego Star Wars La Saga Skywalker va s’intéresser aux neuf films de la saga et en reprendre un maximum d’ingrédients, de contenus et de personnages pour proposer un jeu d’action/plateforme à l’humour toujours aussi décalé.

La vidéo ci-dessous permet d’avoir un aperçu des coulisses du développement du jour focalisé sur la création des différentes planètes où se déroule la saga et donc le jeu. On y retrouvera des environnements familiers avec une touche particulière. On peut aussi découvrir le travail de l’équipe concernant les effets spéciaux pour faire de ce titre l’un des plus aboutis techniquement.

Lego Star Wars La Saga Skywalker sortira le 5 avril 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC..