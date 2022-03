Un nouveau clavier et une nouvelle souris gaming chez Trust

BLOC INFO Constructeur Trust Gaming Type Clavier, Souris gaming ACHETEZ SUR AMAZON GXT 834 CALLAZ GXT 980 REDEX

L’accessoiriste Trust continue à enrichir son offre côté périphériques pour gamer avec le clavier GXT 834 Callaz et la souris GXT 980 Redex avec des tarifs abordables pour vous permettre de vous équiper sans vous ruiner.

Le clavier GXT 834 Callaz est un clavier mécanique au format TKL compact (pas de pavé numérique) pour celles et ceux qui ont un petit bureau ou veulent gagner de la place. Sa longueur est de seulement 36 cm. Pour la robustesse, Trust a opté pour une plaque en métal brossé et des touches rétroéclairées dont la résistance est annoncée à 50 millions de clic. Le rétroéclairage peut se faire selon 6 couleurs et 20 modes que vous pourrez personnaliser. Les touches ont des switchs Outemu rouges anti ghosting et N Key Rollover avec un mode gaming. Ce clavier est disponible dès à présent pour 50€ environ.

Le second produit est la souris GXT 980 Redex. Souris sans fil, la GXT 980 Redex est doté d’un capteur avec une sensibilité réglable pouvant atteindre les 10000 DPI avec des commutateurs Kailh. Cela devrait être plus que suffisant pour la très grande majorité des gamers PC. Trust indique que cette souris a été conçu pour un minimum de latence. Sa batterie intégrée offre une autonomie de 50 heures de quoi pouvoir enchaîner les parties sans crainte de tomber… en rade. En tout vous aurez droit à 6 boutons programmables. La souris GXT 980 Redex est également disponible pour un prix de 40€ environ.

GALERIE GXT 834 CALLAZ

GALERIE GXT 980 REDEX