Un nouveau pack pour The Elder Scrolls Online

Si vous faites partie des fans du MMORPG The Elder Scrolls Online de Bethesda Softworks, vous allez avoir une bonne raison de retourner avec du nouveau contenu.

Bethesda Softworks annonce l’arrivée immediate sur PC/Mac et Stadia du pack de jeu Ascending Tide. Pour les joueurs sur PS5, XSX/S, PS4/Pro et Xbox One/X, il va leur falloir attendre le 29 mars prochain pour découvrir le nouveau contenu.

Ce pack va ajouter deux donjons PvE pour bien démarrer la saga de l’Héritage des Brétons. Ces deux donjons nommés Le Regret du Charpentier et l’Aire de Corail vont servir d’introduction aux futures aventures du chapitre High Isle à paraître courant 2022.

Ce pack offrira également diverses autres nouveautés comme des défis plus difficiles, des secrets à découvrir et nombre de récompenses.

The Elder Scrolls Online est disponible sur PS5, XSX/X, PS4/Pro, Xbox One/X, PC, Mac et Stadia.