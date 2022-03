Découvrez la première demi-heure de Shadow Warrior 3 jusqu’en 4K HDR

Les plus anciens se souviennent certainement de Shadow Warrior créé par 3D Realms il y a 25 ans. L’équipe s’était lâchée pour proposer un FPS déjanté et gore. La licence a été reprise depuis 2013 par les polonais de Flying Wild Hog.

Avec ce Shadow Warrior 3, l’équipe de Flying Wild Dog continue le délire. Vous y incarnez un certain Lo Wang tentant de se défaire d’un dragon qu’il a réveillé. Il lui faudra traverser des décors assez fous et affronter des ennemis plus ou moins loufoques. Pour cela, vous pourrez utiliser votre sabre fétiche ou des armes à feu avec par défaut un bon vieux revolver. Contrairement à d’autres FPS, ce Shadow Warrior 3 possède aussi un aspect plateforme avec divers sauts et dashs sans compter le grappin pour atteindre des zones inaccessibles autrement.

Puisque le jeu n’est pas spécifique à la PS5 ni aux XSX/S, la vidéo ci-dessous montre la version PS4 tournant sur PS5. Il a été capturé avec la console réglée en 4K HDR même si le jeu tourne probablement qu’en 1080p avec la console upscalant l’image. Dommage que l’équipe de Flying Wild Hog n’ait pas proposé – encore – de mise à jour next gen. On pourrait ainsi gagner en résolution et peut-être en effets, le framerate étant déjà correct.

Pour rappel, si vous êtes abonné PlayStation Now, Shadow Warrior 3 est disponible gratuitement. Vous pourrez alors goûter à ce FPS plutôt sympathique et barré.

Shadow Warrior 3 est disponible sur PS4/Pro, Xbox One/X et PC