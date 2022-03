Housemarque montre ce que va donner Returnal Ascension en vidéo

Housemarque a récemment confirmé la prochaine disponibilité d’une mise à jour gratuite nommée Ascension apportant de nouveaux modes de jeu dont le coop. L’équipe a décidé de montrer cela en vidéo.

La vidéo ci-dessous permet ainsi de découvrir le mode Tour de Sisyphe, le mode infini où il va falloir monter une tour truffée d’ennemis étage par étage. A en juger par la vidéo montrée, cela semble assez coton et en tous les cas change le gameplay plus focalisé sur l’action pure et l’arcade que pour l’exploration.

Returnal Ascension sera disponible le 22 mars prochain gratuitement pour tous les possesseurs du jeu.