Warner Bros Games montre enfin son Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard

BLOC INFO Editeur Warner Bros Games Développeur Avalanche Software Genre Action/RPG Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch, PC

Comme promis, Sony et Warner Bros Games ont montré les premières images de gameplay et un making of du futur jeu d’action/RPG inspiré par l’oeuvre de J.K Rowling, la saga Harry Potter. Mais cette fois-ci, on aura droit à de l’inédit ainsi qu’à du familier.

L’éditeur a donc passé un accord avec Sony pour squatter un State of Play uniquement dédié à cette superproduction qui sortira également sur les Xbox, sur Switch et sur PC. Le stream a permis de découvrir l’avancée du projet prévu pour les fêtes de fin d’année. Et autant vous le dire tout de suite, ça s’annonce plutôt pas mal.

Développé par les américains Avalanche Software – à ne pas confondre avec les suédois d’Avalanche Studios (Rage 2, Just Cause) – Hogwarts Legacy L’Héritage de Poudlard nous embarque à Poudlard mais à une autre époque puisque le jeu se déroule au 19ème siècle bien avant les évènements mettant en scène Harry Potter et ses comparses.

Dans ce jeu d’action/RPG à monde ouvert, vous allez incarner un jeune étudiant débarquant dans la célèbre école des sorciers ayant la capacité d’utiliser d’anciennes et puissantes magies. Vous allez devoir enquêter sur les raisons du retour de cette magie oubliée et qui cherche à la récupérer pour détruire le monde des sorciers. Comme d’habitude, vous serez peut-être le sauveur du monde des sorciers.

Avant de vous lancer, vous devrez créer votre avatar avec un système de création complet. Je suis sûr que certains tenteront de reproduire Harry, Hermione ou encore d’autres personnages de la saga cinématographique. En débarquant à Poudlard, vous intégrerez une des célèbres maisons à savoir Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Après avoir intégré votre dortoir, vous allez rencontrer tous vos camarades, interagir avec eux, prendre des cours et vous améliorer. Arrivant à la cinquième année, vous aurez fort à faire à rattraper votre retard. Hogwarts Legacy va reprendre tous les ingrédients qui ont fait le succès de la saga à savoir magie, herbologie, les potions, et bien entendu la maîtrise des sorts et de la magie.

Action/RPG, les combats pendant votre périple se feront donc en temps réel. A vous d’utiliser et de combiner des dizaines de sorts pour combattre divers ennemis en vous adaptant à leurs techniques et leurs attaques. Vous pourrez également également découvrir des secrets et ainsi mieux explorer le monde du jeu. En plus des sorts, vous aurez aussi accès au fur et à mesure de votre progression à de nouvelles compétences, de nouvelles améliorations et de nouveaux talents pour mieux affronter les ennemis toujours plus coriaces comme tout RPG qui se doit. Vous devrez ainsi gagner en expérience pour améliorer vos sorts, collecter des plantes pour vos potions ou crafter de nouveaux équipements pour monter en puissance. Tous ces paramètres vont vous permettre d’affiner votre héros en fonction de vos besoins ou de votre façon de jouer. Et bien entendu, vous pourrez également looter de nouveaux équipements et diverses récompenses.

Le jeu va vous faire bénéficier d’une zone personnalisable où vous pourrez laisser libre cours à votre créativité pour y placer vos animaux fantastiques, votre maison, etc. Une sorte d’Animal Crossing en quelque sorte.

Le monde du jeu ne se cantonne pas à Poudlard qui comprend toutefois énormément de secrets à découvrir. Le jeu vous permettra d’explorer des zones autour de Poudlard que ce soit à pied ou bien évidemment sur votre balai. Vous pourrez ainsi vous diriger vers le village voisin pour y faire des achats dans les nombreuses boutiques. Attention toutefois à divers dangers et des personnages malveillants. L’équipe promet un monde d’Hogwarts Legacy des plus vivants truffés d’activités comme des donjons et évoluant au fil des saisons.

Hotwarts Legacy L’Héritage de Poudlard sortira sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour les fêtes de fin d’année 2022.