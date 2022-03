2K détaille le crossplay et donne les configurations PC pour Tiny Tina’s Wonderlands

Il ne reste plus que quelques jours avant de découvrir le spin-off de Borderlands. Pour celles et ceux qui s’y préparent, 2K lâche une dernière série d’informations.

Tout d’abord, un peu à la surprise générale, Tiny Tina’s Wonderlands bénéficiera bel et bien d’un crossplay complet. Vous pourrez ainsi jouer quelle que soit votre version avec des joueurs sur d’autres plateformes. Et oui, cela concerne aussi les joueurs PlayStation qui seront inclus dans le crossplay. Vous pourrez ainsi jouer en coopération sans vous soucier de la machine possédée.

Histoire sans doute de relancer l’intérêt également – et profitant certainement de la technologie mise en place pour le crossplay sur Tiny Tina’s Wonderlands – le crossplay sur Borderlands 3 sera prochainement disponible via mise à jour sur PS5 et PS4/Pro permettant aux possesseurs des consoles PlayStation de jouer avec des joueurs sur XSX/S, Xbox One/X, Mac, Stadia et PC.

Pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas jouer en ligne, Tiny Tina’s Wonderlands aura un mode local en écran partagé. Jusqu’à 4 joueurs pourront s’éclater sur le même écran sur PS5 et XSX/S et jusqu’à 2 joueurs sur PS4/Pro et Xbox One/X.

Concernant les configurations PC, 2K Games et Gearbox Software donnent les configurations minimales et recommandées :

Configuration minimale

OS – Windows 10 (dernier service pack)

Processeur – AMD FX-8350 (Intel i5-3570)

Mémoire – 6 Go RAM

Carte graphique – AMD Radeon RX470 (NVIDIA GeForce GTX 960 4Go)

HDD – 75 Go

DirectX: Version 11

Configuration recommandée

OS – Windows 10 (dernier service pack)

Processeur – AMD Ryzen™ 5 2600 (Intel i7-4770)

Mémoire – 16 Go RAM

Carte graphique – AMD Radeon™ RX 590 8GB (NVIDIA GeForce GTX 1060 6Go)

HDD – 75 Go

DirectX: Version 11

Tiny Tina’s Wonderlands va débarquer le 25 mars 2022 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.