PlayStation Studios accueille l’équipe de Haven Studios

Sony continue donc bel et bien à étoffer son PlayStation Studios avec une nouvelle entité, Haven Studios. Si vous ne les connaissez pas encore, c’est normal.

Haven Studios est la nouvelle équipe fondée par Jade Raymond, ancienne d’Ubisoft et Stadia. Aucun jeu n’est encore sorti mais Haven Studios travaille actuellement sur un projet de jeu serviciel signé avec… Sony. Il faut donc croire que le projet avance bien et est sur une bonne voie pour que Sony ne se décide à carrément racheter l’équipe avant même toute production lancée.

Si Haven Studios n’est pas encore connu, nombre de ses membres sont des vétérans de l’industrie avec beaucoup d’expérience de quoi sans doute rassurer Sony quant au sérieux, l’expertise technique et créatice et à la viabilité de l’équipe.

Le développement du projet est toujours en cours. Il a débuté il y a une bonne année ce qui laisse à penser qu’on ne devrait pas en voir la moindre image probablement avant des mois pour une sortie au mieux en 2023. On surveillera ce projet de près.

Haven Studios rejoint donc PlayStation Studios après d’autres récents rachats de Sony comme Housemarque (Returnal, Resogun), Valkyrie Entertainment, Nixxes Software, Bungie (Destiny 1 & 2), Firesprite ou encore Bluepoint Studios (remake Demon’s Soul).

On attend avec impatience tout ce que ces équipes désormais sous le giron de Sony vont pouvoir proposer dans les années à venir. Les prochains titres à venir en provenance des équipes de PlayStation Studios sont God of War Ragnarök de Sony Santa Monica Studio ou encore les Spider-Man 2 et Wolverine chez Insomniac Games. On attend également la confirmation tôt ou tard de Ghost of Tsushima 2 chez Sucker Punch. Et d’autres équipes sont certainement en pleine production comme Naughty Dog, Guerrilla Games, Sony Bend, Team Asobi, etc.