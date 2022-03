AOC passe certains de ces moniteurs en 165 Hz

Le constructeur AOC annonce une nouvelle génération de ses moniteurs gaming de la série G2 avec des capacités améliorées pour satisfaire les plus progamers.

Les séries G2 et G3 d’AOC via son label AGON ont connu un beau succès. AOC va surfer sur ce succès et sortir de nouveaux modèles en boostant un point crucial, la fréquence de rafraîchissement. Ainsi les modèles 24G2SPU et 27G2SPU qui vont remplacer les 24G2U et 27G2U vont proposer une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz.

Comme leurs noms l’indiquent, les 24G2SPU et 27G2SPU sont respectivement de 24 et 27 pouces et bénéficient d’un pied ergonomique permettant de régler la hauteur, l’inclinaison et la rotation horizontale. Histoire de faciliter la connexion de périphériques, ces moniteurs disposent d’un hub USB 3.2 comprenant 4 ports. Et pour le son, ils intègrent deux haut-parleurs de 2W chacun. Ces moniteurs sont dotés de dalles IPS à la résolution Full HD (1920×1080 pixels) compatibles avec l’Adaptative-Sync pour éviter les déchirures et fluidifier l’affichage grâce à son rafraîchissement variable.

Pour ceux qui cherchent des moniteurs plus économiques, AOC a prévu pour l’été prochain les modèles 24G2SPAE et 27G2SPAE qui gardent les 165 Hz mais n’ont pas le hub USB ni le pied ergonomique. Ces écrans sont destinés plutôt à ceux qui possèdent déjà des bras articulés VESA par exemple.

Le 24G2SPU sera disponible dès la fin mars pour 249€. Le 27G2SPU sortira courant avril pour 299€. Les modèles 24G2SPAE et 27G2SPAE seront proposés à partir de juillet 2022 pour des prix respectivement de 229 et 279€.

GALERIE 24G2SPU

GALERIE 27G2SPU