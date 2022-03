The Quarry, le nouveau jeu d’horreur des créateurs d’Until Dawn et de la série The Dark Pictures

Supermassive Games continue dans la production de jeux narratifs d’horreur avec un nouveau projet, The Quarry. Les fans de jeux d’horreur devraient le surveiller de près.

Si vous ne savez pas qui est Supermassive Games, ils sont les auteurs de titres comme Until Dawn et la série des Dark Pictures Anthology sortie chez Bandai Namco. Autant vous dire que les fans ont pu découvrir des jeux d’aventure/horreur particulièrement flippants.

Avec The Quarry, l’équipe continue dans le genre cette fois-ci avec l’aide de l’éditeur 2K Games. Si les titres de la série Dark Pictures Anthology étaient relativement courts, ce nouveau projet est d’une autre envergure et est le projet le plus ambitieux de l’équipe. Comme indiqué par le directeur créatif du jeu, Will Byles, The Quarry est le successeur spirituel d’Until Dawn même s’ils n’ont pas de lien direct.

L’intrigue de The Quarry va rappeler bien des scénarios traditionnels de films d’horreur mettant en scène des adolescents à l’instar d’un Scream dont on va retrouver un des acteurs principaux dans le jeu en la personne de David Arquette. La distribution du jeu n’a pas grand chose à envier à un film de genre d’ailleurs puisqu’on y trouve des acteurs comme Lance Henriksen (Aliens, Pumpkinhead), Lin Shaye (Insidious, Nightmare on Elm Street), Grace Zabriskie (The Grudge, Twin Peaks), and Ted Raimi (The Grudge, Drag Me To Hell). Bref, l’équipe s’est laissée aller à piocher dans bien des classiques de l’horreur de ces dernières décennies pour imaginer The Quarry.

L’action va se dérouler dans un camp d’été nommé Hackett’s Quarry Summer Camp en fin de saison alors que tous les campeurs sont partis. Seuls restent 9 conseillers qui profitent du calme pour faire la fiesta dans la forêt. De là, débarque le sherif local incarné par David Arquette qui espère que les 9 vont quitter les lieux rapidement. Et vous pouvez déjà imaginer ce qui va arriver. Les morts vont se succéder et l’intrigue va se dérouler devant vos yeux et surtout en fonction de vos décisions.

Chacun des 9 personnages est jouable et en fonction de vos actes et de vos décisions, l’histoire va se dérouler différemment. Comme d’habitude dans un scénario d’horreur, n’importe lequel des neuf est susceptible de mourir. A vous de prendre les bonnes décisions. Selon l’équipe, le jeu peut se terminer en 7 à 10h mais The Quarry permet une bonne rejouabilité avec de très nombreux embranchements qui changeront l’histoire.

The Quarry est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 10 juin 2022.